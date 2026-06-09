6月8日放送の『情報ライブ ミヤネ屋』（日本テレビ系）で、埼玉県川越市に建てられたイスラム教の礼拝堂「モスク」をめぐる問題が特集された。そこでの、あるコメンテーターの発言が物議を醸している。このモスクは、周囲の田園風景の中でひときわ目を引くドーム型の白い建築物だが、建設地は開発が制限されている市街化調整区域だった。行政の許可が必要にもかかわらず、川越市によると無申請・無許可のまま工事が進められた