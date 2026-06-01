【乙女座】2026年 6月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。6月のあなたの運勢は?乙女座（8/23-9/22）「誰と過ごすか」で景色が変わる全部をひとりで抱え込んだままでは、6月にあなたへ訪れる大きなチャンスを、見過ごしてしまうかもしれません。新しいコミュニティや人脈との縁が広がりやすい時。そこで交わす何気ない会話の中に、仕事や人生を動かすヒントがそっと隠れています。今月の鍵は「誰と一緒にいるか」。