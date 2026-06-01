整形前の自分の顔とそっくりな女の子を見つけてとっさにかばう主人公【漫画】本編を読むぜひ読んでおきたいおすすめ漫画を紹介する。今回は、整形した女の子の前に、整形前の自分と同じ顔をした女の子が現れる話。本作は、モーニング月例賞で「期待賞」を受賞した白梅僚人(@eiichi_manga)さんの「同じ顔の女」。整形した朋美の前に、過去の自分とそっくりな顔をした女の子と出会う。自分らしく生きる彼女の姿を見て「自分はなぜ、