整形前の自分の顔とそっくりな女の子を見つけてとっさにかばう主人公


【漫画】本編を読む

ぜひ読んでおきたいおすすめ漫画を紹介する。今回は、整形した女の子の前に、整形前の自分と同じ顔をした女の子が現れる話。

本作は、モーニング月例賞で「期待賞」を受賞した白梅僚人(@eiichi_manga)さんの「同じ顔の女」。整形した朋美の前に、過去の自分とそっくりな顔をした女の子と出会う。自分らしく生きる彼女の姿を見て「自分はなぜ、彼女のように生きられなかったのか？」と、自身を好きになれなかった自分に問いかける。その答えは？

■「整形前の自分と同じ顔の子が現れたら？」編集者の提案から生まれた物語

【漫画】「整形前の自分」にそっくりな女と出会う話


「整形前の自分」にそっくりな女と出会う話(2)


「整形前の自分」にそっくりな女と出会う話(3)


容姿に強いコンプレックスを抱えていた朋美。学生時代には見た目のことでいじめを受け、自分自身のことも好きになれなかった。整形によって周囲の反応や自己肯定感が変わっていくなか、大学で“整形前の自分”によく似た女の子・なっちゃんと出会う――。

本作は、「整形で前向きになれた朋美」と、「周囲に何を言われても自分を好きでいるなっちゃん」という対照的な2人を通して、“容姿”や“自己肯定感”を描いた作品だ。作者の白梅僚人さんは、もともと“整形した女の子が主人公”の作品を考えていたそうで、担当編集者から「整形前の自分と同じ顔の人間が現れたらおもしろいのでは？」と提案を受けたことが、現在の物語につながったという。

作品を描くうえで特にこだわったのは、朋美の心理描写だそうで、「自分が経験した苦しみとの共通点を探しながら描きました」と話す白梅さん。「朋美は本当にこう考えるのか、この台詞を言うのかをずっと考えて、違和感があれば何度も描き直しました」と語ってくれた。

一方、“自分のことが大好き”ななっちゃんについては、「常に“カッコよく”見えるよう意識していました」とキャラクターへの思いを明かす。「世間一般の美しさとは違うかもしれませんが、個人的にはずっと『ええやん…』と思いながら描いていました(笑）」と愛着をにじませた。

容姿に悩んだ経験がある人ほど心に刺さる本作「同じ顔の女」。さまざまな“幸せの形”や“自分らしさ”について考えさせられる作品となっている。興味のある人はぜひ読んでみて欲しい。

取材協力：白梅僚人(@eiichi_manga)

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