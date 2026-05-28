アルビレックス新潟は28日、2. ブンデスリーガのダルムシュタットへ期限付き移籍していたMF秋山裕紀が完全移籍することを発表した。群馬県出身の秋山は現在25歳。前橋育英高校から2019年に新潟に加入すると、アスルクラロ沼津や鹿児島ユナイテッドFCへの期限付き移籍を経験。2022年からは主軸としてチームを支えていた。2025年7月にダルムシュタットへの期限付き移籍を果たすと、自身初の海外挑戦となったシーズンはチームの