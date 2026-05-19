「女優系イラストレーター」の前田奈子さんの漫画「イラストレーターあるある」（計3話）がインスタグラムで合計1100以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む俳優として、またイラストレーターとして活動する作者。イラストを制作するときには、理想と現実の間でいつも葛藤していて…。イラストレーターならではの「あるある」の数々に、読者からは「共感！」「まるで私かと思った」「応援しています！