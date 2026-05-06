4月23日のジャイアンツ戦から登板中に援護点ナシ【MLB】アストロズ ー ドジャース（日本時間6日・ヒューストン）ドジャース・大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地で行われたアストロズ戦に先発登板した。5回までにソロ2本による2失点にとどめ、無四球6奪三振の粘投を見せているものの、この日も打線の援護がない。「なんでこんなに打てないの」「援護ないのもはや知ってたわ」とファンも呆れ模様だ。大谷は初回に2つの三振