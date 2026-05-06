お笑いタレントの平野ノラが４月30日、オフィシャルブログを更新。レギュラー出演しているTBS系情報番組「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）内でのやり取りをきっかけに受け取った“意外なプレゼント”を明かした。 「カニぱん買ってきた男」と題してブログを更新した平野。同番組のロケ中に共演者の国際弁護士の八代英輝氏へ「カニぱん買ってこーい！」と“ボケ発言”したことを回顧。そのVTRを見た八代氏が翌週のスタジオで「