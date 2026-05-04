坂倉がDreamAmiさんと笑顔広島・坂倉将吾捕手が3日に自身のインスタグラムを更新し、1日にマツダスタジアムで行われた中日戦でスペシャルパフォーマンスを行った歌手のDreamAmiさんとの挨拶したことを報告。ファンも「嬉しそう」などと反応している。26歳の坂倉は自身のSNSに「Amiさんと写真を撮ってもらいました！登場曲で使わせていただいてる歌を歌ってもらい、試合前なのに思わずノリノリで集中して聴いてしまいまし