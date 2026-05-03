米メディア「ジ・アスレチック」のエノ・サリス記者が指摘ブルージェイズ・岡本和真内野手が2日（日本時間3日）、敵地で行われたツインズ戦に「4番・三塁」で先発出場。6回に2試合連続となる8号ソロを放った。直近7試合は3本塁打＆9打点＆長打率.577と、日本屈指のスラッガーたる資質を見せている。一時の不振を経て、覚醒した“ヒント”があった。岡本は前日の同カードでメジャー移籍後初となる1試合2本塁打を放つと、この日