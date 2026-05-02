前夜は20被安打16失点で大敗■ヤクルト 6ー5 DeNA（2日・神宮）DeNAは2日、神宮球場で行われたヤクルト戦でサヨナラ負けを喫し、今季のヤクルト戦は7戦全敗となった。前日1日は20被安打16失点で大敗したが、この日も悪い流れを断ち切れなかった。先発の入江は5回2死一、二塁から自らのバットで右越えの2点適時二塁打。プロ6年目でうれしい初安打が貴重な先制点となった。しかし直後の5回に安打と四球で1死満塁のピンチを招くと