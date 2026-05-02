3年連続100敗以上の低迷球団が健闘【MLB】Wソックス 8ー2 パドレス（日本時間2日・サンディエゴ）ホワイトソックス・村上宗隆内野手は1日（日本時間2日）、敵地でのパドレス戦でメジャー単独トップとなる今季13号を放った。1年目からタイトルも狙えるような圧倒的打棒で、低迷が続くチームを牽引。シカゴメディアからは契約延長を求める声が上がっている。3点をリードして迎えた2回2死一、三塁の好機で第2打席に立つと、相手先