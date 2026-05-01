初球に115キロ→5球目に121キロをマークした■ヤクルト ー DeNA（1日・神宮）DeNAの柴田竜拓内野手が1日、神宮で行われたヤクルト戦の8回から緊急登板した。11点ビハインドの状況でマウンドに上がり、打者1人を抑えた。敵地も騒然とした。DeNAは序盤からヤクルト打線に捕まり、5回までに10失点を喫した。打線も反撃したが、6回に2点、7回に3点を奪われて5-15で8回を迎えた。マルセリーノが2死から3連打で失点すると、宮本の打