西武の公式パフォーマンスチーム「bluelegends」今年も「パ・リーグインサイト」ではパ・リーグ6球団の公式チア＆パフォーマンスチーム全123人を特集。今回は西武の公式パフォーマンスチーム「bluelegends」の新メンバーであるAnriさん、Emiriさん、Koyukiさん、Mamiさんのプロフィールを紹介する。○AnriさんAnriさんは埼玉県出身、身長169センチ。特技は編み物、趣味は野球観戦。幼い頃からライオンズが身近にある環境で育ち