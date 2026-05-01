1日からの楽天3連戦でスペシャルイベント■ソフトバンク ー 楽天（1日・みずほPayPayドーム）1日にみずほPayPayドームで行われるソフトバンク-楽天戦に、世界で圧倒的な知名度を誇る“人気者”が来場した。「可愛すぎる」「幸せな気持ちになる」とファンから大歓声が起きている。キュートな出で立ちで現れた。みずほPayPayドームでは1日からの3日間、「ポケモンベースボールフェスタ2026」が開催され、ポケモンとソフトバンク