1月は連続ドラマで主演を務めるなど、本格的に仕事復帰し、活躍している加藤ローサさん。プライベートでは小学生と中学生、2人の男の子を育てるママとして、目まぐるしい日々を送っているそうです。今回はそんなローサさんに、スキマ時間でやりたいことについて聞いてみました。5分間：ゴムチューブを使って肩甲骨をほぐすゴム製のストレッチチューブで肩甲骨回りを動かします。昔から緊張すると肩に力が入るタイプで、すぐこって