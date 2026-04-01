ファミリーマートは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。今回は、2026年3月31日にスタートしたキャンペーンを紹介します。ファミペイ払いで「野菜生活100」の無料券も「1個買うと1個もらえる」キャンペーン今週の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは、ぜんぶで4つです。1つめの対象商品は、アサヒ「ドデカミンBIG」（600ml）です。1個購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がも