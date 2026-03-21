アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第8話のあらすじ＆先行場面カットが公開された。【画像】ポーズがダサい（笑）謎の呪文唱えるジェット先輩公開された場面カット22日放送の第8話「プリティホリックでプリティスマイル！」は、ジェット先輩がポチタンのために作った服がかわいいことに驚いたあんなとみくるは、ジェット先