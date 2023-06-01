IEA（国際エネルギー機関）は20日、イラン情勢の悪化を受けたエネルギー危機に対し、政府や企業、家庭でとれる対策の提言を発表し、在宅勤務の実施などを呼びかけました。IEAが発表した報告書では、可能な限り在宅勤務を行うことや、高速道路の制限速度を時速10km以上引き下げて、燃費効率を改善させることなどが提言されています。また、公共交通機関の利用や移動の代替手段がある場合には、航空機の使用を避けることなども呼びか