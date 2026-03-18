焼きたてカスタードアップルパイ専門店RINGOが、ブランド誕生10周年を記念してハローキティと夢のコラボレーション♡見た目も可愛く、味わいも本格的なアップルパイに加え、日常で使える限定グッズ付きセットが登場します。食べる前から気分が高まる特別なラインナップは、思わず手に取りたくなる魅力がたっぷりです♪ 限定パイ3種の魅力 今回のコラボでは、見た目も楽しい3種類の特別パイが登場。 焼