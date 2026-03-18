収納の中身がわかりやすくなる「ラベリング」。「家事ラクのために有効です！」というのは、整理収納アドバイザーでESSEフレンズエディターの大熊江美子さん。効果的な取り入れ方と使い方について詳しく語ります。ラベリングで収納がラクになる英字で「FOOD」「STOCK」など印字されたオシャレなラベルが、白いボックスにはられてキレイに並んでいると、見た目もスッキリしていてすてきですよね。私もそんな暮らしに憧れます。です