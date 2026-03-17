別府駅とは 別府駅周辺は、福岡市城南区の行政・生活の拠点と位置付けられるエリアです。城南区役所や城南区保健福祉センターなどの行政・公共施設が集積しており、日常の手続きや暮らしに関わる機能が徒歩圏内にまとまっている点が特徴です。 交通面では、七隈線沿線に位置し、都心の中枢である天神南駅まで約10分と高い速達性を備えています。さらに、2023年3月27日に七隈線が博多駅まで延伸開業したことで、JRの在来線