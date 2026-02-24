街の至る所から立ち上る黒い煙。次のサッカーワールドカップ開催地の1つであるメキシコで、麻薬組織によるとみられる報復攻撃が相次いでいます。約4カ月後にはサッカーワールドカップの開催地の1つになるグアダラハラ。街の至る所で車両が燃え、黒い煙が上がっています。さらに、南部のオアハカ州でもバスが路上で激しく炎上。黒い煙が周囲に広がりました。問題の組織は合成麻薬フェンタニルなどをアメリカに密輸しているとされる