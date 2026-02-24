巨人のドラフト3位・山城が2回2/3を無安打無失点3K巨人のドラフト3位・山城京平投手（亜大）が23日、沖縄・那覇で行われた楽天とのオープン戦に登板。2回2/3を無安打無失点3奪三振の快投を披露し、ファンが「こんな凄いピッチャー3位で獲っちゃっていいんですか？」「このまま結果残し続ければ開幕ローテもあり得るやろ」と期待を高めている。7回から5番手で登板した左腕は、2020年にア・リーグ本塁打王に輝いているボイトをオ