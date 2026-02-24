ソトが明かしたMVPへの思い「勝たなきゃいけない」メッツのフアン・ソト外野手が、ドジャースの大谷翔平投手へ“宣戦布告”した。MLB公式サイトでメッツ番を務めるアンソニー・ディコモ記者が「ショウヘイからMVPを奪う決意『彼に勝つ方法を見つけなきゃいけない』」という見出しで記事を公開。いまだMVPを獲得していない27歳のスターが、立ちはだかる“高い壁”への思いを語っている。ソトは27歳にして多くの偉業を成し遂げて