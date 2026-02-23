中米メキシコで麻薬組織のリーダーが軍の作戦によって死亡しました。その後、作戦が実行された地域を中心に、暴動が起きています。【映像】各地での暴動の様子メキシコ軍は22日、中部ハリスコ州で麻薬組織「ハリスコ新世代カルテル」のリーダー、ネメシオ・オセゲラ容疑者を逮捕するための作戦を実行しました。現地メディアなどによりますと、オセゲラ容疑者は重傷を負い、首都メキシコシティへ移送中に死亡したということで