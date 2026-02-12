指定暴力団山口組系だった旧後藤組の後藤忠正元組長（83）が8日に東京都内の病院で死去したことが12日、複数の関係者への取材で分かった。旧後藤組は静岡県富士宮市を拠点とし、「経済ヤクザ」「武闘派」として知られ、山口組の東京進出に深く関わったとされる。1992年に起きた映画「ミンボーの女」監督の故伊丹十三さん襲撃事件では、傘下組員が逮捕された。後藤元組長は2008年に山口組から除籍処分を受け引退。組は解散した