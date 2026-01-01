ユーチューバーのヒカル（34）が1日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「お年玉で1000万円の福袋を買ってきたらあり得ない内容が入ってました」というタイトルの新年最初の動画をアップした。冒頭で今年の目標を問われると「あります。明確に1つ。再婚です」と即答した。早すぎるのではないかとの問いかけにも「目標なんで。目標やから自由じゃない？」。理由には「1回失敗しているから。もちろんすぐに結婚したいというわけじゃな