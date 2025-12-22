ESSEでは、読者約400人の「リアルに愛用している」「買ってよかった！」という声を独自に集計。2025年の「ESSE読者流行大賞」を開催しました。ここではインナーケア・ファッション部門で選ばれた名品をピックアップ。美肌・腸内環境をサポートするドリンクや、ラクに着脱できるスニーカーなど、魅力的なアイテムを読者のコメントつきでご紹介します。2025年に愛された「ファッションアイテム」4つファッションアイテム部門では、着