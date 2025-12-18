中咽頭がんを公表した、NHK・Eテレ「おかあさんといっしょ」9代目うたのお兄さんとして知られる杉田あきひろ（60）が18日、インスタグラムを更新。救急搬送され、緊急入院していることを明かした。「突然ですが報告です。杉田あきひろ、12月15日深夜未明に病院に救急搬送されて緊急入院となっています」と報告し、ベッドに横たわる自身の姿を投稿した。「病名はうっ血性心不全、それに伴う心筋梗塞の疑いがあるとの事で心臓カテー