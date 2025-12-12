「スマホの性能がどうかはそれほど重要ではない。一番重要なのはスマホケース！」。意外なことに、中国の若者の間では今、スマホケース、特に高価なスマホケースが人気となっている。最近では、中国のネット上で、「あるブランドのスマホケースの年間売上高が36億元（約792億円）に」という話題が検索のトレンド入りし、ネットユーザーの間で注目を集めた。「21世紀経済報道」によると、スマホケースショップは若い消費者でにぎわ