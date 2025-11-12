下広志氏直伝、小学校低学年に「理想のスイング軌道」を伝える練習法打率を高めるスイングを身につけるために、小学校低学年のうちに知っておきたい「角度」がある。東京都内にある人気の野球塾「Be Baseball Academy」代表の下広志さんは、「スイングプレーン」と呼ばれる理想的なスイング軌道の習得のために、体とバットの角度に注目した練習法があるという。将来的な打率や飛距離向上を目指す上で、覚えておくべき“原理原則