球団カメラマンがパレードの歓喜をスライドショーにパレードから1週間が過ぎても、まだ余韻は残っている。ドジャース球団公式フォトグラファーのジョン・スーフー氏が10日（日本時間11日）、自身のインスタグラムで、2年連続のワールドシリーズ制覇を記念したパレードで撮影した写真を新たに公開。大谷翔平投手と真美子夫妻の姿が話題を集めている。ブルージェイズとワールドシリーズ第7戦の延長にもつれこむ激戦を制したドジ