県は11月6日、県内がインフルンザの流行期に入ったと発表しました。2024年より2週間早い流行期入りでです。県によりますと、11月2日までの一週間に、県指定34の医療機関で確認されたインフルエンザの感染者は、1医療機関あたり2.32人と、前の週から急増しました。県は、流行期入りの目安である1人を超えたとして、県内がインフルエンザの流行期に入ったと発表しました。前年より2週間早い流行期入りです。また、徳島保健所管内で、