ふるさとカーニバル阿波の狸まつりは2日、最終日を迎えお笑いライブや軽自動車の当選者発表などが行われ朝から大勢の家族連れらで賑わいました。午後のステージには、お笑いタレントの「ほいけんた」さんが登場し、ものまねライブが披露されました。歌まねや軽快なトークで会場に詰め掛けた人たちを笑いの渦に巻き込みました。また、軽自動「狸号」の当選者発表も行われ、徳島市の30代の女性が当選しました。第4