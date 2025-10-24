11月21日(金)の公開を予定していた映画『ヒグマ!!』が、現実のクマ被害が続く状況を鑑み、公開を延期することが発表された。公開時期は再調整中となっている。『ミスミソウ』『毒娘』の内藤瑛亮監督が手掛ける『ヒグマ!!』は、鈴木福演じる“闇バイト”の青年が“最強ヒグマ”と対峙するモンスターパニック・アドベンチャー。今回の案内のなかで、作品のコンセプトについて「闇バイトとクマ被害という二つの現代的恐怖を交差させた