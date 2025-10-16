文藝春秋のコミックレーベルSeasonsより、『あれは閃光、ぼくらの心中２』(原作：竹宮ゆゆこ、漫画：つきづきよし)が、2025年10月16日(木)に刊行。電子版も同日配信となっている。汚部屋住みのホスト・弥勒と家出少年・嶋の奇妙な共同生活は続き、二人の絆は深まっていく。それを体現するように、弥勒との約束が増えることに希望を見出す嶋だが、一方の弥勒は自身の忌まわしい過去を思い出していた──。互いを尊重し、信頼し合う