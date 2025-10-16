エレンホト鉄道口岸で入境する「中欧班列」を検査する移民管理警察。（９月３日撮影、エレンホト＝新華社記者／馬金瑞）【新華社フフホト10月16日】中国内モンゴル自治区フフホト税関は15日、中国モンゴル国境最大の陸路口岸（通関地）である二連浩特（エレンホト）口岸経由の「中欧班列」（中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車）について、2013年の運行開始以来の累計貨物輸送量が14日時点で2千万トンを超え、2057万2千トンに達