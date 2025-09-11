FC町田ゼルビアは11日、ウェスタン・ユナイテッド(オーストラリア)からDF今井智基(34)が完全移籍で加入することを発表した。今井は大宮アルディージャユースから中央大を経由し、2013年に大宮トップチームへ加入。その後、柏レイソル、松本山雅FCでプレーし、2020年2月にウェスタン・ユナイテッドへ移籍した。2021-22シーズンにはAリーグ・メン(オーストラリア1部)で優勝を経験。しかし、財政難のクラブが2025-26シーズンの