OpenAI初のセキュリティ研究者が立ち上げたRunSybilは、AIエージェントでウェブサイトの脆弱性を自動検出する技術を開発。サイバー攻撃にAIが使われ始めたいま、防御の側でもAIを活用しようとする動きが広がっている。