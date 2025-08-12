2005年、ジョブズはスタンフォード大学の卒業式で話す内容について何カ月も悩み、その直前までやりたくないと思っていた。絶望的だった草稿は、いかにして時代を超えて語り継がれる名スピーチになったのか。そこにはジョブズを支えた友人の存在があった。