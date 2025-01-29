米ニューヨークのブルックリン植物園で24日（日本時間25日）、通称「死体花」で知られる植物が開花した。大勢の人々が訪れ、その強烈なにおいが話題となっている。 花の香りを手でかぎよせた男性は「いろいろなにおいがする。くさいチーズや、うんち、汗のにおいも」と時折、渋面になりながら「ああ、今度は汗ばんだ靴下…足のにおいがする」とリアルに“実況”した。 ある女性も「確かに腐敗臭がする。