ハンバーガーチェーン「マクドナルド」が2024年7月上旬から、一部店舗で「ストローなしで飲めるフタ」でコールドドリンクの提供を始めた。目撃情報がXで拡散され、話題になっていた。マクドナルドが取材に対して、埼玉県内の約40店舗で実施しているテストだと明らかにした。埼玉県の約40店舗で実施話題の発端は、Xユーザー・ヘルニア a.k.a. ハロゲン（＠chi_yo_da_）さんが13日にマックのチラシを紹介したこと。紙面には、「2024