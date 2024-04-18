18日、東京・秋葉原の店舗に侵入し、大量のポケモンカードを盗んだとして、22歳の男が逮捕されました。男はサンタクロースの帽子をかぶって犯行に及んだとみられています。警視庁によりますと、森山怜音容疑者は17日未明、秋葉原の店舗に侵入し、ポケモンカード468枚を盗んだ疑いがもたれています。防犯カメラにはサンタクロースの帽子をかぶった男が、ドアのガラスを割って店に入る様子が映っていて、発生からおよそ2時間半後、警