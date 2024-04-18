伊藤忠商事投資ファンドのジェイ・ウィル・パートナーズによる中古車販売大手ビッグモーター（東京）の買収規模が有利子負債の引き受け分を含め総額約６００億円になることが１７日、分かった。近くビッグモーターの主要事業を新会社に移し、店舗や従業員を引き継ぐ。ビッグモーターの創業家は新会社の経営に関与しない。伊藤忠と子会社の伊藤忠エネクス、ジェイ・ウィル・パートナーズが新会社に出資する。ビッグモーター