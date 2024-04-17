トヨタ自動車は17日、「プリウス」の13万5305台（2022年11月〜24年4月製造）のリコール（回収・無償修理）を国土交通省に届け出た。22年に発表した、5代目のプリウス全てが対象となる。国交省によると、後方ドアハンドルのスイッチの防水性能が不十分なため、多量の水が入るとスイッチが浸水してしまい、ショートを起こしてしまう可能性があるという。最悪の場合はドアが開いてしまう恐れがあるという。これを受けて、トヨタ