TOKIO城島茂さんが、期間限定「丸亀製麺×株式会社TOKIO店」オープン発表会に登壇しました。【写真を見る】【城島茂丸亀製麺でお客さん出迎え笑顔で握手も “幻の試作品“メニュー限定販売丸亀製麺 上野中央通り店では「丸亀製麺×株式会社TOKIO店」として4月17日〜21日の5日間限定で“幻の試作品“メニュー「シーフードトマトカレーうどん」(並890円、大1050円、得1210円)を販売します。スタッフTシャツを着て店頭に立ち