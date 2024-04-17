タレント・井上咲楽（２４）が１７日、ＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」に生出演。友人とディズニーランドで遊んでいた時に急きょ、代打での仕事のオファーが入ったエピソードを明かした。井上はバラエティー番組などを中心に活躍中。この時は新型コロナウイルスの感染拡大により、代打での出演オファーが舞い込んだという。井上は「コロナ禍でけっこう代打のお仕事って多かったじゃないですか？突然体調を悪くさ