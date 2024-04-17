日本橋高島屋東京都中央区）で開かれた「大黄金展」の会場で販売価格1040万円の純金製茶わんが盗まれた事件で、窃盗容疑で逮捕された男から180万円で茶わんを買い取った業者が、別業者に四百数十万円で転売していたことが捜査関係者への取材で分かった。転売は窃盗事件が起きた11日のうちに実施されていた。【写真】見つかった純金製の茶わんの底部分。底に見える「光一作」の刻印を元に本物と断定したという=警視庁提供職業