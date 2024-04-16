沖縄・那覇空港で今月、電動車椅子のバッテリーを目視で確認できないことを理由に、乗客が航空機に搭乗できないトラブルがあった。国土交通省は１６日、「車椅子のバッテリーの確認は現物を必須とせず、書類や口頭などで足りる」と、航空各社に改めて周知したと明らかにした。国交省や格安航空会社ピーチ・アビエーションによると、台湾在住の女性が今月５日、利用する車椅子のバッテリーの種類や容量などを事前に申告した上で